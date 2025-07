Apple TV+ erweitert sein Angebot an hochwertigen Thrillern um eine Produktion mit aktueller Brisanz. In „The Savant“ begleiten wir eine verdeckte Ermittlerin, die sich in radikale Online-Communities einschleust, um geplante Anschläge frühzeitig aufzudecken. Die achtteilige Miniserie startet am 26. September 2025 mit einer Doppelfolge. Anschließend erscheint jeden Freitag eine neue Episode bis zum Finale am 7. November.

„The Savant“ auf Apple TV+

Nachdem Apple bereits im März 2023 „The Savant“ angekündigt hatte, erfahren wir heute erste Details zur Handlung der Serie. Im Zentrum steht eine namenlose Undercover-Ermittlerin, gespielt von Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain. Sie hat den Auftrag, sich in digitale Hassgruppen einzuschleusen und Anschlagspläne zu durchkreuzen, bevor sie Realität werden. Dabei balanciert sie ein Doppelleben zwischen familiärem Alltag und digitalem Abgrund. Apple TV+ setzt damit erneut auf eine packende Handlung mit hoher gesellschaftlicher Relevanz, eingebettet in ein psychologisch vielschichtiges Thriller-Format.

Chastain ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch als Executive Producerin über ihre Firma Freckle Films aktiv in die Entwicklung involviert. Mit ihrer bisherigen Filmografie, darunter „The Eyes of Tammy Faye“ und „The Good Nurse“, bringt sie das nötige Gespür für intensive Charakterporträts mit. Unterstützt wird Chastain von einem Ensemble, das sowohl erfahrene Namen als auch aufstrebende Talente vereint. Mit dabei sind Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley und Toussaint Francois Battiste. In einer Gastrolle wird zudem Pablo Schreiber zu sehen sein.

Hinter den Kulissen vereint „The Savant“ einige der renommiertesten Namen der Branche. Mit dabei sind Alan Poul (Six Feet Under, Tokyo Vice), Melissa James Gibson (The Americans, House of Cards) und Dokumentarfilmer Matthew Heineman (Cartel Land, A Private War).