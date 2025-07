Apple könnte im Jahr 2027 so viele neue iPhone-Modelle wie noch nie zuvor gleichzeitig im Sortiment haben. So weist der bekannte Leaker Instant Digital in seinem neusten Weibo-Post darauf hin, dass wir in dem Jahr mindestens sechs aktuelle Geräte erwarten können.

Zwei Launch-Wellen, viele Modelle

Wie der Analyst Ming-Chi Kuo bereits berichtet hat, wird Apple voraussichtlich ab 2026 auf eine neue Veröffentlichungsstrategie umstellen. Demnach sollen künftig neue iPhones in zwei Phasen erscheinen. Den Auftakt machen laut Instant Digital im Herbst 2026 das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max sowie das iPhone 18 Air und das erste faltbare iPhone. Im Frühjahr 2027 folgen dann das reguläre iPhone 18 sowie das neue Einsteigermodell iPhone 18e.

Damit könnten Anfang 2027 gleich sechs aktuelle Modelle im Verkauf sein. Rechnet man die älteren Geräte hinzu, die Apple für gewöhnlich weiter im Angebot lässt, wächst das Portfolio nochmals deutlich. Schon heute bietet Apple beispielsweise noch das iPhone 15 und 15 Plus neben der aktuellen iPhone 16 Reihe an. Bis Anfang des Jahres war auch das iPhone 14 noch offiziell erhältlich.

Faltbar, leicht, Pro, Einsteiger

Besonders auffällig ist die Vielfalt des Angebots. Vom kompakten Einsteigergerät iPhone 18e bis hin zum hochpreisigen Foldable ist alles dabei. Auch das sehr dünne und leichte iPhone 18 Air soll 2026 neuen Schwung in das Lineup bringen. Somit könnte 2027 das Jahr mit der bisher größten und vielseitigsten Auswahl an iPhones werden.