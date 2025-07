Apple hat bestätigt , dass das Unternehmen am diesem Samstag (26. Juli 2025), im Herzen von Osaka, Japan, ein neues Einzelhandelsgeschäft eröffnen wird.

Apple Umeda eröffnet diesen Samstag

Apple wird an diesem Samstag Apple Umeda eröffnen. Dabei handelt es sich um den zweiten Apple Store in Osaka und dem elftenStore in Japan. Apple Umeda befindet sich in der Ofukacho 4-20 im Bezirk Kita von Osaka, neben dem Bahnhof Osaka.

Zum Anlass der Neueröffnung hat Apple ein spezielles Hintergrundbild für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Dieses kann kostenlos auf der japanischen Website von Apple Umeda heruntergeladen werden kann.

Der Store öffnet laut Apples Website um 10:00 Uhr Ortszeit. Es wird ein umfangreiches Programm mit „Today At Apple“-Sessions geben, darunter „Say Hello to Apple Intelligence“ und eine ausführliche Einführung in die Fototechnik mit dem iPhone 16.

Darüberhinaus bietet der neue Store sämtliche Produkte und Services, die Apple im Portfolio hat.