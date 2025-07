Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die dritte Staffel von „Loot“ offiziell bestätigt hat. Auch wenn wir uns noch nicht unmittelbar in der heißen Phase vor der Premiere befinden, haben die Verantwortlichen nun einen Starttermin genannt. Fans der Comedy-Serie dürfen sich den 15. Oktober 2025 rot im Kalender markieren.

„Loot – Staffel 3“ startet am 15. Oktober 2025 auf Apple TV+

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass die Comedy-Serie „Loot“ (im Deutschen setzt Apple auf den Titel „Reich!“) mit der sechsfachen Emmy-Preisträgerin und ausführenden Produzentin Maya Rudolph im Herbst fortgesetzt wird. Die dritte Staffel mit zehn Folgen startet am Mittwoch, den 15. Oktober, mit den ersten beiden Folgen. Anschießend folgenden immer mittwochs bis zum 10. Dezember 2025 neue Episoden.

In „Loot“ begibt sich Molly Wells (Rudolph) auf eine Reise der Selbstfindung, nachdem sie von ihrem wohlhabenden Ehemann John Novak (Adam Scott), einem Milliardär aus der Tech-Branche, mit dem sie 20 Jahre verheiratet war, eine Scheidungsabfindung in Höhe von 87 Milliarden Dollar erhalten hat. Sie blüht in ihrer Rolle als Leiterin ihrer philanthropischen Organisation, der Wells Foundation, auf. Die kommende Staffel verfolgt weiterhin die Eskapaden der beliebten Außenseitergruppe der Wells Foundation, die zusammenarbeiten, damit Molly ihr Versprechen einlösen und ihr gesamtes Vermögen verschenken kann.

Neben Rudolph gehören Michaela Jaé Rodriguez, Faxon, Ron Funches und Booster zur wiederkehrenden Besetzung. Darüber hinaus gibt es in der dritten Staffel Gastauftritte von Stephanie Styles, D’Arcy Carden, Scott, Zane Phillips, Henry Winkler, X Mayo und weiteren.