Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ „The Last Frontier“ in Auftrag gegeben hat. Nun geben die Verantwortlichen einen Vorgeschmack auf die Drama-Serie, die Anfang Oktober auf dem Video-Streaming-Dienst starten wird.

Apple TV+ gibt Vorgeschmack auf „The Last Frontier“

Apple TV+ hat heute einen kleinen Vorgeschmack auf die neue actiongeladene Dramaserie „The Last Frontier“ gegeben. Die Serie stammt von den Co-Creators Jon Bokenkamp („The Blacklist“) und Richard D’Ovidio („The Call“) und wird von Jason Clarke („Zero Dark Thirty“) produziert.

Die zehnteilige Thriller-Serie spielt in der abgelegenen Wildnis Alaskas. Los geht es am 10. Oktober 2025 mit den ersten beiden Episoden. Anschließend geht es immer freitags bis zum 5. Dezember weiter.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„The Last Frontier“ folgt Frank Remnick (Clarke), dem alleinigen US-Marshal, der für die ruhige, raue Wildnis Alaskas zuständig ist. Remnicks Zuständigkeitsbereich gerät aus den Fugen, als ein Gefangenentransportflugzeug in der abgelegenen Wildnis abstürzt und Dutzende gewalttätiger Häftlinge freilässt. Remnicks Auftrag, die Stadt zu beschützen, deren Schutz er geschworen hat, beginnt zu vermuten, dass der Absturz kein Unfall war, sondern der erste Schritt eines ausgeklügelten Plans mit weitreichenden und verheerenden Folgen.