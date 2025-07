Als Apple Anfang Juni einen ersten Ausblick auf iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. gab das Unternehmen zu verstehen, das im Juli eine öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm veröffentlicht wird.

Apple löst sein Versprechen ein und hat soeben die erste öffentliche Beta zu iOS 26 und iPadOS 26 für Teilnehmer am Apple Beta Programm veröffentlicht. Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss eine Apple ID hinterlegt sein, die mit dem Apple Beta Programm verknüpft ist.

Apple beschreibt iOS 26 unter anderem wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 26 gezeigt, ein großes Update mit einem fantastischen neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die Nutzer jeden Tag verwenden. Das neue Design ermöglicht ein ausdrucksstärkeres und beeindruckenderes Erlebnis im ganzen System und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS. Apple Intelligence, das im gesamten System integriert und von Grund auf mit Datenschutz entwickelt worden ist, wird noch leistungsstärker. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen Anwender, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt außerdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine ganz neue App, die alle Spiele von Gamer an einem Ort vereint.