Nach einer längeren Testphase bringt T-Mobile, die US-amerikanische Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, ihren neuen Satellitendienst T-Satellite offiziell an den Start. Es sollen über 600 Smartphones mit dem neuen Dienst kompatibel sein, darunter auch alle iPhones ab dem iPhone 14.

Textnachrichten auch ohne Mobilfunknetz senden

T-Satellite nutzt ein Netz von mehr als 650 Starlink-Satelliten, um den Versand von Textnachrichten auch dort zu ermöglichen, wo kein Mobilfunk oder WLAN verfügbar ist. Nach erfolgreicher Aktivierung erscheint ein kleines SAT-Symbol in der Statusleiste des iPhone, sobald eine Verbindung zu einem Starlink-Satelliten besteht. US-Kunden können somit beim Wandern oder in abgelegenen Gebieten nun auch über T-Mobile per Textnachrichten weiterhin erreichbar bleiben.

Apple bietet eigene Satellitenfunktionen

Seit dem iPhone 14 verfügen Apple-Geräte über eine integrierte Satellitenanbindung via Globalstar. Damit lassen sich nicht nur Nachrichten senden, sondern auch Standorte über das „Wo ist“-Netzwerk teilen, Notrufe absetzen, Wetterinformationen abrufen und eine Pannenhilfe organisieren. Apple stellt diese Funktionen für ausgewählte Regionen derzeit ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Im Vergleich dazu beschränkt sich der T-Mobile Dienst bislang auf das reine Versenden von Textnachrichten.

Kosten von T-Satellite

Kunden von T-Mobile mit einem Beyond 5G oder Go5G Tarif nutzen T-Satellite ohne Aufpreis. Andere T-Mobile Nutzer können den Dienst für einen Einführungspreis in Höhe von 10 Dollar pro Monat als Zusatzoption aktivieren. Auch Kunden von AT&T und Verizon erhalten Zugang über T-Mobile zu diesem Preis. Der Einführungspreis gilt nur für eine begrenzte Zeit. In Zukunft soll der monatliche Beitrag auf 15 Dollar steigen.