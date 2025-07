Apple TV+ setzt nicht nur auf Original-Serien und -Filme, sondern hat mittlerweile auch schon zahlreiche Dokumentationen im Portfolio. In Kürze stößt eine weitere hinzu. Apple TV+ hat den neuen Dokumentarfilm „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ des preisgekrönten Regisseurs Ben Stiller angekündigt.

Apple TV+ kündigt Dokumentarfilm „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ an

Apple TV+ hat den neuen Dokumentarfilm „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ des Emmy- und DGA-preisgekrönten Regisseurs, Produzenten und Sohns Ben Stiller („Severance“, „Escape at Dannemora“) angekündigt. „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ erzählt die inspirierende Geschichte der Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara und feiert am 17. Oktober in ausgewählten Kinos Premiere. Ab dem 24. Oktober 2025 ist die Doku dann auf Apple TV+ zu sehen.

Ben Stiller erzählt die Geschichte seiner Eltern, der Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara, und untersucht ihren Einfluss auf die Popkultur und ihr Zuhause, wo die Grenzen zwischen Kreativität, Familie, Leben und Kunst oft verschwimmen. Dabei richtet Stiller die Kamera auf sich und seine Familie, um den enormen Einfluss von Jerry und Anne auf ihr Leben zu untersuchen und die Lektionen zu verstehen, die wir alle von unseren Lieben lernen können.