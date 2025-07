WhatsApp testet eine Funktion, die Nutzer gezielt ans Antworten erinnert. Wie WABetaInfo berichtet, lassen sich in der aktuellen Android-Beta Erinnerungen direkt an einzelne Nachrichten knüpfen, sodass wichtige Antworten nicht mehr im Chatverlauf in Vergessenheit geraten.

WhatsApp testet Erinnerungsfunktion für Nachrichten

Die Umsetzung der Erinnerungsfunktion ist bewusst einfach gehalten. Per langem Fingerdruck auf eine Nachricht erscheint im Pop-up-Menü die neue Option „Erinnere mich“. Nutzer können dann zwischen voreingestellten Zeitfenstern wie zwei, acht oder 24 Stunden wählen. Wer es individueller mag, legt eine eigene Uhrzeit fest. Sobald die Erinnerung gesetzt ist, markiert WhatsApp die Nachricht mit einem kleinen Glockensymbol in der Ecke.

Wenn der Zeitpunkt erreicht ist, erinnert WhatsApp per Benachrichtigung an den markierten Inhalt. Die Nachricht wird dabei inklusive Chat-Kontext und Medienvorschau angezeigt. Das ist deutlich praktischer als der bisherige Umweg über Sternmarkierungen.

Ergänzend dazu wird eine zweite Funktion getestet, die vor allem Vielschreiber freuen dürfte. WhatsApp plant, gelegentlich auf ungelesene Nachrichten von Kontakten hinzuweisen, mit denen besonders häufig kommuniziert wird. Wer also in einer Flut aus Gruppenchats den Überblick verliert, bekommt sanfte Hinweise, wo eine Reaktion vielleicht noch aussteht.

Aktuell sind beide Neuerungen exklusiv in der Android-Betaversion zu finden. Wann sie den Weg in die iOS-Beta finden und anschließend in die offizielle Version übernommen werden, ist bislang offen.