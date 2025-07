Apple TV+ hat eine neue Sci-Fi-Serie namens „Pluribus“ angekündigt. Die mit Spannung erwartete Apple Original-Serie des „Breaking Bad“-Machers und mit Rhea Seehorn in der Hauptrolle feiert am 7. November 2025 ihre Premiere.

Apple TV+ kündigt „Pluribus“ an

Apple TV+ hat einen ersten einen Einblick in „Pluribus“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine eine Sci-Fi-Serie von Vince Gilligan, dem Autor und Regisseur von „Breaking Bad“ und Co-Schöpfer von „Better Call Saul“. Mit Rhea Seehorn in der Hauptrolle, die für ihre Darstellung in „Better Call Saul“ zwei Emmy-Nominierungen erhielt, feiert die neunteilige Dramaserie am 07. November 2025 mit den ersten beiden Folgen ihre Premiere. Bis zum 26. Dezember folgen anschließend immer freitags neue Episoden.

Viel ist über die neue Serie nicht bekannt. Es handelt sich um ein genreübergreifendes Original, in dem der unglücklichste Mensch der Welt die Welt vor dem Glück retten muss. Neben Seehorn spielen Karolina Wydra („Sneaky Pete“) und Carlos Manuel Vesga („Die Entführung von Flug 601“) mit, außerdem sind Miriam Shor („American Fiction“) und Samba Schutte („Our Flag Means Death“) als Gaststars zu sehen. Apple TV+ hat bestätigt, dass bereits die zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde.