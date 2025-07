Ende dieses Monats pilgern wieder Zehntausende Heavy Metal Fans nach Schleswig-Holstein, um im Rahmen des Wacken Open Air Festivals kräftig zu feiern. In diesem Jahr findet das größte Metal-Festival der Welt vom 30. Juli bis zum 02. August 2025 statt. Die Telekom ist als exklusiver Partner mittendrin.

Telekom überträgt Wacken Open Air (inkl. unbegrenztem Datenvolumen für Kunden)

Die Telekom bringt das Festival-Gefühl via kostenlosem Livestream auf MagentaMusik und über MagentaTV zu den Fans. Die Moderatoren Kessy und Tobi führen durch das Programm und begleiten das Publikum durch ein Festival voller Emotionen, Musik und Überraschungen. Einen ersten Eindruck davon kann man mit dem offiziellen Trailer gewinnen.

Das Bonner Unternehmen nutzt zudem den Wacken-Effekt, um auf die eigenen MagentaTV Tarife aufmerksam zu machen. Passend zum Festival hat die Telekom den Wacken MagentaTV Flex Tarif aufgelegt. Wer sich vom 23.07. bis zum 13.08. für den Tarif entscheidet, bekommt drei Monate lang einen Rabatt von 30 Prozent und bezahlt jeweils sieben statt zehn Euro. Außerdem erhalten alle Kunden bei Abschluss einen 25% MetalMerch-Gutschein eines Tarifes. Nur solange der Vorrat reicht. Der Tarif ist ohne Mindestlaufzeit und monatlich kündbar.

Über das Vorteilsprogramm Magenta Moments könnt ihr zudem Karten für das Festival, sowie Meet & Greets und Backstage Touren gewinnen. Außerdem werden zwei signierte Wacken Open Air Gitarren und Wacken United Tickets verlost. Last bit not least können alle Telekom Kunden unbegrenztes Datenvolumen freischalten, mit dem sie jeden Moment teilen können.