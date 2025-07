Die Fortsetzung der beliebten Apple TV+ Serie Ted Lasso ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Nun haben die Dreharbeiten für Staffel 4 begonnen, was den Fans neuen Anlass zur Vorfreude gibt. Es mehren sich zudem Anzeichen dafür, dass Staffel 4 nicht das Ende der Geschichte von Ted Lasso markieren wird. Hinter den Kulissen deutet alles darauf hin, dass ein umfangreicherer Plan geschmiedet wird.

Laut Deadline haben Juno Temple und Brendan Hunt Verträge für drei Staffeln abgeschlossen. Gemeinsam mit Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brett Goldstein und Jeremy Swift bilden sie das bekannte Herzstück der Serie. Das bestätigt die Vermutung, dass Co-Schöpfer und Hauptdarsteller Jason Sudeikis eine neue, dreiteilige Erzählstruktur für die kommenden Jahre geplant hat.

Die Idee passt auch perfekt zur Handschrift von Mitentwickler Bill Lawrence. Schon bei anderen Projekten wie Shrinking oder Bad Monkey setzte er auf drei Staffeln als kompakten Erzählrahmen. Diese Herangehensweise sorgt dafür, dass Geschichten nicht überdehnt wirken, sondern ihren Höhepunkt mit Bedacht erreichen. Die nächste Ted-Lasso-Trilogie wird entsprechend einen eigenen Handlungsstrang bieten. Wie Sudeikis bereits bestätigt hat, wird Ted zurückkehren und dieses Mal ein Frauenfußballteam für den AFC Richmond trainieren.

Dass Apple TV+ möglichst viele Staffeln von Ted Lasso sehen möchte, ist kaum überraschend. Doch die Tatsache, dass Sudeikis und das kreative Team einen langfristigen Plan entwickeln, macht Hoffnung auf eine runde und durchdachte Weiterführung. Statt einer endlosen Serie könnte Ted Lasso also einen würdevollen, geplanten Bogen schlagen.

Nachdem Apple TV+ zuletzt Einblicke in die Produktion gegeben hatte, macht nun auch ein Post von Mumford & Sons die Runde. Die Band, die auch den Titelsong von Ted Lasso verantwortet, zeigt darin einen kurzen Auftritt der Hauptdarsteller.

Getting the band back together. https://t.co/aX39w7NehC

— Apple TV (@AppleTV) July 25, 2025