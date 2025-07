Roboter für die Poolreinigung sind inzwischen keine Exoten mehr. Trotzdem gibt es noch große Qualitätsunterschiede zwischen den angebotenen Modellen. Mit dem Scuba X1 Pro Max schickt der Hersteller Aiper sein Topmodell ins Rennen und verspricht einen Roboter mit besonderer Saugkraft und hochmoderner Navigationstechnologie. Doch hält der Scuba X1 Pro Max, was der Hersteller verspricht? Wir haben ihn ausführlich getestet.

Edles Design und robuste Verarbeitung

Beim ersten Blick auf den Aiper Scuba X1 Pro Max fällt sofort das elegante, fast luxuriöse Erscheinungsbild auf. Das Gehäuse in glänzendem Schwarz kombiniert mit Chromdetails und einem Griff aus Karbonfaser vermittelt Premium-Qualität. Zugegeben, anfangs wirkt das vielleicht etwas extravagant für einen Poolroboter. Doch in der Preisklasse um etwa 2.500 Euro passt diese hochwertige Optik gut zur Zielgruppe, die ein Gerät passend zum exklusiven Poolambiente sucht.

Die Verarbeitung entspricht dem äußeren Eindruck und ist entsprechend sehr hochwertig. Die stabilen Gummiräder ermöglichen einen sicheren Halt am Boden des Pools, während das robuste Kunststoffgehäuse einen langlebigen Eindruck vermittelt. Auch bei intensiver Sonneneinstrahlung sind die LED-Bedienknöpfe jederzeit gut erkennbar. Einziger Nachteil könnte für manche Nutzer das hohe Gewicht sein. Mit rund 15 Kilogramm trocken und circa 23 Kilogramm mit Wasser ist das Herausheben durchaus anspruchsvoll. Als Unterstützung hat Aiper einen Kunststoffhaken integriert, der das Herausnehmen deutlich erleichtert. Außerdem ist das Gerät mit dem Aiper Caddy kompatibel, der einen einfachen Transport ermöglicht.

Smarte Funktionen und intuitive App-Bedienung

Der Scuba X1 Pro Max bietet sowohl eine manuelle Steuerung direkt am Gerät als auch die komfortable Bedienung per Smartphone-App. Die Einrichtung erfolgt zunächst via Bluetooth, anschließend verbindet sich der Roboter mit dem WLAN. Zu den Funktionen in der App zählen unter anderem Reinigungsprotokolle, Modi-Auswahl, OTA-Updates, eine Geräteüberwachung und die Darstellung einer Poolkarte.

Der Hersteller weist darauf hin, dass die App-Steuerung nur außerhalb des Wassers verfügbar ist. In der Tat ist eine WLAN-Verbindung unter Wasser technisch schwierig, weswegen Aiper hierfür die optionale HydroComm-Erweiterung für die Unterwasser-Kommunikation anbietet, die regulär zusätzlich 329 Euro kostet. Doch auch das Zubehör ist derzeit mit einem Rabatt erhältlich, sodass ihr euch die Aiper HydroComm Pure für 229 Euro sichern könnt.

In unserem Praxistest haben wir jedoch schnell festgestellt, dass eine ständige Verbindung nicht notwendig ist. Man kann gut auf die Zusatzfunktion verzichten, wenn der Roboter im Unterwasserbetrieb seine Arbeit selbstständig verrichtet. Falls einmal eine Einstellung während des Betriebs vorgenommen werden muss, lässt sich das Gerät auch kurz pausieren und herausheben, schnell manuell oder über die App einstellen und wieder zurück ins Wasser setzen. Wer jedoch auch unter Wasser nicht auf das volle Programm verzichten will, sollte zu der Erweiterung greifen. Beim Reinigen der Wasseroberfläche – wenn der X1 Pro Max aus dem Wasser herausguckt – funktioniert übrigens die WLAN-Kommunikation.

Navigation und starke Reinigungsleistung

Für die Navigation nutzt der Roboter die hauseigenen Technologien FlexiPath 2.0 und OmniSense+. Hierbei scannen Ultraschallsensoren den Pool und optimieren automatisch den Reinigungspfad.

In unserem Test überzeugte der Scuba X1 Pro Max mit einer gründlichen Reinigung von etwa 95 Prozent der Poolfläche. Besonders beeindruckend war, wie selten das Gerät hängen blieb. Auch die Saugkraft war beeindruckend stark und zog selbst Schmutz an, der einige Zentimeter vom Gerät entfernt lag.

Realistischerweise haben alle Poolroboter Schwierigkeiten mit der perfekten Reinigung von Treppen und Ecken. Der Scuba X1 Pro Max bildet hier keine Ausnahme, liefert jedoch eine gute Leistung ab. Zwar müssen bei Treppenstufen noch kleine Nacharbeiten erfolgen, aber immerhin deutlich weniger als es bei anderen uns bekannten Poolrobotern der Fall war.

Die Wandreinigung funktionierte grundsätzlich gut, wobei das hohe Eigengewicht des Roboters dafür sorgt, dass er nicht sehr weit über die Wasserlinie hinauskommt. In den Bereichen, die er erreicht, ist die Reinigung allerdings gründlich und effektiv. Gelegentliches eigenständiges Nachschrubben bleibt an den hohen Stellen des Pools dennoch nicht aus.

Erfreulich ist, dass Aiper den Roboter mit einem Feinpartikelfilter ausstattet. Der Filterwechsel zwischen Normal- und Feinfilter ist denkbar einfach und sehr praktisch, insbesondere bei feinem Staub und Sand. Größere Blätter sollten jedoch vorab mit einem Netz entfernt werden, da der Filter sonst schnell an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Die eingebaute Skimmer-Funktion zum Entfernen von Schmutz, wie Blätter und Insekten, auf der Wasseroberfläche arbeitet zuverlässig, kommt aber nicht an eine dedizierte Skimmer-Lösung heran.

Akkulaufzeit und Ladevorgang

Mit einer Akkukapazität von 10.400 mAh verspricht der Hersteller eine Laufzeit von bis zu 5,5 Stunden im Reinigungsmodus und bis zu 12 Stunden im Skimming-Modus. Diese Werte haben sich im Praxistest als realistisch erwiesen. In der Regel sollte die Akkulaufzeit ausreichen, um die meisten Poolgrößen vollständig zu reinigen. Allerdings könnte bei einem besonders großen Pool der Roboter die Fläche möglicherweise nicht vollständig abdecken, bevor die Akkukapazität erschöpft ist. Der Scuba X1 Pro Max kehrt am Ende seiner Reinigung automatisch zur Wasserlinie zurück, um das Herausnehmen zu erleichtern. Zudem kehrt der Roboter automatisch zurück, wenn der Akkustand unter 15 Prozent fällt.

Fazit

Der Aiper Scuba X1 Pro Max ist einer der hochwertigsten Poolroboter, die aktuell erhältlich sind. Er überzeugt mit ausgezeichneter Saugkraft und dem besten Reinigungsergebnis, das wir bisher bei einem Poolroboter gesehen haben. Hinzu kommt eine robuste Verarbeitung sowie eine intuitive Bedienung per App. Wer realistische Erwartungen hat, wird mit dem Gerät viel Freude haben.

Zwar sind Gewicht und Preis nicht zu unterschätzen, doch dank der aktuellen Rabattaktion und dem separat erhältlichen Aiper Caddy werden diese Aspekte gut ausgeglichen. Wer Wert auf eine fortschrittliche Technologie, Komfort und ein sehr gutes Reinigungsergebnis legt, trifft mit dem Scuba X1 Pro Max eine hervorragende Wahl. Während der X1 Pro Max im High-End-Bereich anzusiedeln ist, haben wir vor rund zwei Jahren ein Einsteiger-Geräte von Aiper getestet.

