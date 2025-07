Neben dem „klassischen“ Apple Online Store für Neugeräte betreibt der Hersteller aus Cupertino auch einen Apple Refurbished Store, in dem zertifizierte und generalüberholte Produkte verkauft werden. Nun gibt es erstmals die Apple Watch im deutschen Apple Refurbished Store. Dort bietet das Unternehmen derzeit verschiedene Modelle der Apple Watch Series 10 zu einem reduzierten Preis an.

Apple Watch im Apple Refurbished Store

Die Ersparnis liegt aktuell bei 70 Euro für die Apple Watch Series 10 GPS-Modelle und 90 Euro für die Cellular-Variante. Das Modell mit 42 Millimetern Gehäusegröße kostet 379 Euro, die größere Version mit 46 Millimetern liegt bei 409 Euro. Für die Cellular-Ausführung werden 479 Euro fällig, wobei momentan nur die kleinere Größe verfügbar ist.

Auf den ersten Blick wirken die Rabatte interessant. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell, dass diese Modelle im Handel teils auch als Neuware zu ähnlichen Preisen angeboten werden. In solchen Fällen verliert das Refurbished-Angebot seinen Preisvorteil. Es lohnt sich also vor dem Kauf einen Blick auf aktuelle Angebote im Handel zu werfen.

Der Start der Apple Watch im Refurbished Store ist dennoch bemerkenswert, da es ganze sieben Jahre gedauert hat, bis Apple diesen Schritt auch in Deutschland vollzogen hat. In den USA ist die Apple Watch in dieser Form bereits seit 2018 erhältlich. Bisher konnten deutsche Kunden im Refurbished Store nur iPhones, iPads und Macs erwerben. Richtig spannend ist der Shop vor allem bei Macs, insbesondere wenn es um Sonderkonfigurationen geht, die sonst nur bei Apple zu bekommen sind.

Im Gegensatz zu manchen Refurbished-Produkten von eBay und Co. unterscheiden sich die generalüberholten Geräte von Apple optisch kaum von Neuware. Sie werden intensiv geprüft, technisch aufbereitet und mit einer einjährigen Garantie geliefert.

-> Hier geht es direkt in den Apple Refurbished Store