Bereits vor dem Start des Apple Original-Films F1 in den Kinos war deutlich zu spüren, welch großen Fokus das Unternehmen auf diesen lenkt. Mit zahlreichen Marketingmaßnahmen wurde die Werbetrommel gerührt und intern hat man sicherlich auf einen großen Erfolg gehofft. Nun hat der Film einen weiteren Meilenstein erreicht und mehr als 500 Millionen Dollar an der Kinokasse eingespielt.

Apple Original-Film „F1“ hat bislang mehr als 500 Millionen Dollar an der Kinokasse eingespielt

Der Apple Original-Film F1 ist weiterhin ein großer Kinoerfolg und findet auch rund einen Monat nach seiner Premiere großen Anklang beim Publikum. Nachdem in den letzten Wochen bereits Umsatzrekorde für den Apple Original Film gefallen sind, konnte nun die Marke von 500 Millionen Dollar geklackt werden.

Wie Cnet berichtet, hat „F1 – Der Film“ mittlerweile 509 Millionen Dollar an der Kinokasse eingespielt. Davon sollen 165 Millionen Dollar auf US-Kinos und 344 Millionen Dollar auf internationale Kinos entfallen. In den ersten vier Wochen nach dem Kinostart ist der Umsatz des Film stetig gewachsen. Am ersten Wochenende erreichte der Film rund 145 Millionen Dollar Umsatz, am 07. Juli 2025 vermelden wir rund 300 Millionen Dollar Umsatz und vergangene Woche wurden die 400 Millionen Dollar an der Kinokasse geknackt.

Schon jetzt ist F1 der erfolgreichste Apple Original Film. Ridley Scott’s Napoleon erreichte nur einen Umsatz von 221 Millionen Dollar und Martin Scorsese’s Killers of the Flower Moon spielt nur 158 Millionen Dollar an der Kinokasse ein. Fairerweise muss man allerdings auch sagen, dass das Budget von F1 deutlich über dem Budget der andere liegen dürfte.