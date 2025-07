Im Jahr 2021 wagte Apple den Umstieg von Intel Prozessoren auf Apple Silicon. Unter anderem brachte das Unternehmen aus Cupertino den iMac mit M1-Chip auf den Markt. Doch nicht nur der Prozessor war neu, auch das Design wurde stark überarbeitet. Seitdem setzt Apple auf ein ultra-dünnes, farbenfrohes Design. Seitdem verzichtet Apple beim dem iMac allerdings auf ein Designelement, das das Gerät viele Jahre lang hatte. Die Rede ist vom Apple-Logo unter dem Bildschirm.

Offenbar ist Apple bei der Entwicklung des iMac mit Apple Silicon zweigleisig gefahren und hat Prototypen mit und ohne Apple Logo unter dem Display entwickelt. So überliefert es Leaker Kosutami auf X und untermauert seine These mit dem passenden Foto.

Fun fact: before the EVT Stage development of AppleSilicon iMac, they’ve planned to put an Apple logo under the screen. Then they removed it until today. #AppleInternal pic.twitter.com/sivIRzegNh

— Kosutami (@Kosutami_Ito) July 28, 2025