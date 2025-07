Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen im kommenden Monat die sogenannte Apple Manufacturing Academy in Detroit eröffnen wird. Dies bietet unter anderem t kostenlose Programme zur Schulung und Unterstützung amerikanischer Unternehmen, Innovatoren und Hersteller.

Apple Manufacturing Academy eröffnet am 19. August in Detroit

Erinnert ihr euch an Apples 500 Milliarden Versprechen, welches der Hersteller im Februar dieses Jahres ausgesprochen hat? Falls nicht, dann holen wir euch noch einmal kurz ins Boot. Das Unternehmen aus Cupertino hatte Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, dass der Hersteller in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden Dollar in den USA auszugeben und investieren wird. Die neue Apple Manufacturing Academy ist Teil dieses + Versprechens.

„Wir freuen uns, Unternehmen aus dem ganzen Land ab nächsten Monat in der Apple Manufacturing Academy begrüßen zu dürfen“, sagte Sabih Khan, Chief Operating Officer von Apple. „Apple arbeitet mit Lieferanten in allen 50 Bundesstaaten zusammen, weil wir wissen, dass fortschrittliche Fertigung für amerikanische Innovation und Führung von entscheidender Bedeutung ist. Mit dieser neuen Programmierung freuen wir uns, noch mehr Unternehmen dabei zu helfen, intelligente Fertigung zu implementieren, damit sie erstaunliche Möglichkeiten für ihre Unternehmen und unser Land erschließen können.

Ab dem 19. August wird Apple in Zusammenarbeit mit der Michigan State University kleine und mittlere Unternehmen aus dem ganzen Land in Detroit zu verschiedenen Workshops mit Apple Experten veranstalten. Die Kurse sollen amerikanischen Unternehmen den Übergang zur fortschrittlichen Fertigung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und intelligenter Fertigungstechniken erleichtern.

Dabei konzentrieren sich die Workshops auf maschinelles Lernen und Deep Learning in der Fertigung; Automatisierung in der Produktherstellungsindustrie; Nutzung von Fertigungsdaten zur Verbesserung der Produktqualität; Anwendung digitaler Technologien zur Verbesserung des Betriebs; und mehr.