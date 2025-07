Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 18.6 und iPadOS 18.6 veröffentlicht. Damit ist die Beta-Phase beendet und nicht nur Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm können das X.6 Update installieren, sondern alle Anwender.

Apple gibt iOS 18.6 & iPadOS 18.6 frei

Nachdem Apple in der vergangenen Woche bereits den Release Candidate zu iOS 18.6 und iPadOS 18.6 veröffentlichte, konnte man bereits erahnen, dass am heutigen Tag die finale Version für alle Nutzer erscheint. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt und die finale Version auf den Servern platziert.

Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Riesige Erwartungen solltet ihr an das X.6 Update nicht haben. Die Entwickler kümmern sich in erster Linie um Bugfixes und Leistungsverbesserungen. In den Release-Notes heißt es