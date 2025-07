Noch dauert es einige Wochen, bis Apple im September voraussichtlich das iPhone 17 Pro vorstellen wird. Doch bereits jetzt sorgen zwei Fotos im Netz für Diskussionen. Sie zeigen angeblich einen Prototyp des kommenden iPhone-Flaggschiffs.

Veröffentlicht wurden die Aufnahmen vom X-Nutzer @Skyfops. Die Bilder sind zwar unscharf, aber spannend genug, um selbst den gut informierten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman aufmerksam zu machen. Auch er teilte den Beitrag und kommentierte: „Das sieht echt aus.“ Ob ernst gemeint oder ironisch, bleibt offen.

Auf einem der Bilder ist eine Person mit einer verspiegelten Sonnenbrille zu sehen. Die Person hält ein iPhone in einer auffällig dicken schwarzen Hülle. Solche Cases verwendet Apple intern, um Prototypen im Alltagstest unkenntlich zu machen. In der anderen Hand hält dieselbe Person mutmaßlich ein iPhone 16 Pro. Auf dessen Rückseite klebt ein Aufkleber, der vermutlich einen Datencode verbirgt. Diese Codes nutzt Apple, um den Verbleib von Entwicklungsgeräten nachzuverfolgen.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ

— Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025