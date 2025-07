Apple arbeitet angeblich an einem großen Redesign für das iPhone 17 Pro. Dabei dürfte nicht nur das Kamerasystem deutlich größer werden, sondern auch interne Komponenten wie MagSafe eine Überarbeitung erhalten. Ein geleaktes Foto gibt nun einen genaueren Einblick in das vermeintlich neue Design. Zudem zeigen sich die mutmaßlichen Farboptionen des iPhone 17 Pro in einem neuen Video.

MagSafe bekommt ein neues Layout

Ein Beitrag des bekannten Weibo-Nutzers UnclePan sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Gezeigt wird eine Aufnahme von Hüllen, die angeblich für das iPhone 17 Lineup bestimmt sind. Während die MagSafe-Anordnung beim Standardmodell und dem iPhone 17 Air unverändert bleibt, ist auf den Hüllen für das iPhone 17 Pro und Pro Max eine kleine, aber interessante Abweichung zu erkennen. Die Magnetringe bilden offenbar keinen geschlossenen Kreis mehr. Ein ähnliches Layout hatte bereits der Leaker Majin Bu in Aussicht gestellt.

Was zunächst wie ein reines Designdetail wirkt, könnte in direktem Zusammenhang mit dem neu positionierten Apple-Logo auf der Geräterückseite stehen. Gerüchten zufolge sitzt das Logo bei den Pro-Modellen künftig etwas tiefer, was ein Nebeneffekt der wachsenden Kameramodule der Pro-Modelle sein soll. Sichtbar bleibt der MagSafe-Ring übrigens weiterhin nur auf den Hüllen selbst, nicht auf den Geräten.

UnclePan hatte bereits bei der Apple Watch Series 7 zutreffende Details vorab veröffentlicht, wenn auch nicht jede seiner Prognosen ins Schwarze traf. In diesem Fall wurden die Informationen allerdings auch von anderen Quellen bestätigt.

Neue Farben für das iPhone 17 Pro

Neben den technischen Änderungen widmet sich die Gerüchteküche auch der Farbpalette des iPhone 17 Pro. In einem neuen Video zeigt Majin Bu Dummy-Modelle des iPhone 17 Pro und die fünf zugehörigen Farbvarianten, die Apple angeblich anbieten wird. Vorgestellt werden die Farboptionen Weiß, Grau, Schwarz, Dunkelblau und ein sanftes Orange, das zwischen Gold und Kupfer liegt.

What’s your favorite iPhone 17 Pro color? pic.twitter.com/yVck0lXuss — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 29, 2025

Besonders die orangefarbene Variante dürfte die Meinungen spalten. Während frühere Renderbilder eher grelle Töne zeigten, wirkt diese Ausführung deutlich dezenter und eleganter. Ein kräftiger, satter Orangeton hätte zweifellos seine Fans gefunden. Doch in dieser ruhigeren Interpretation könnte er breiteren Anklang finden.

Trotz aller Leaks bleibt abzuwarten, wie das finale Produkt im September wirklich aussieht. Frühere Jahre haben gezeigt, dass auch kurzfristig noch Änderungen möglich sind und nicht jedes Dummy-Modell hält, was es verspricht.