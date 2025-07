Apple plant offenbar den Kauf eines weiteren Bürokomplexes im Silicon Valley und setzt damit seine strategische Expansion in unmittelbarer Nähe zum Hauptquartier fort.

Apple setzt Einkaufstour fort

Laut der Zeitung The San Francisco Chronicle steht Apple kurz davor, den sogenannten Mathilda Campus im Silicon Valley zu erwerben. Dabei handelt es sich um vier Bürogebäude in Sunnyvale, gelegen an der Kreuzung von North Mathilda Avenue und West Maude Avenue. Die Fläche beträgt insgesamt rund 61.600 Quadratmeter, von denen Apple bereits etwa 88 Prozent gemietet hat. Der Kaufpreis soll sich auf knapp 365 Millionen Dollar belaufen, wobei der Abschluss des Deals für das dritte Quartal 2025 erwartet wird.

Interessanterweise war Apple in der öffentlichen Kommunikation kein offizieller Käufer. Erst durch Angaben zweier mit der Transaktion vertrauter Personen wurde bekannt, dass es sich bei dem Käufer tatsächlich um Apple handelt. Der Eigentümer Kilroy Realty hatte in seinem Quartalsbericht lediglich den Verkauf eines vierteiligen Campusgeländes im Silicon Valley angekündigt.

Bereits im Juni hatte Apple das benachbarte Cupertino Gateway für rund 167 Millionen Dollar übernommen. Nur einen Monat später folgte der Erwerb zweier weiterer Gebäude direkt neben dem Mathilda Campus für 350 Millionen Dollar. Auch bei diesen Immobilien war Apple zuvor Hauptmieter. Insgesamt hat Apple damit innerhalb weniger Wochen fast 900 Millionen Dollar in lokale Büroflächen investiert. Der geografische Fokus liegt dabei eindeutig auf dem Umfeld rund um den Apple Park in Cupertino.