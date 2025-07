Ein kurioser Fehler sorgte am Dienstag für Aufsehen. Auf dem offiziellen Support-Account von Apple auf der chinesischen Plattform Weibo wurde ein unerwarteter Werbespot veröffentlicht. So bewarb das Video kein Produkt von Apple, sondern das Galaxy Z Flip7 von Samsung.

Der Spot zeigte das faltbare Clamshell-Smartphone in voller Detailtreue. Kurz nach der Veröffentlichung wurde der Beitrag zwar gelöscht, doch Bildschirmaufnahmen und Mitschnitte verbreiteten sich schnell über soziale Medien.

A mix-up occurred when China’s official „Apple Support“ Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7

— PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025