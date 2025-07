Apple TV+ blickt bereits auf ein beachtliches Portfolio an Original-Serien. Nun hat der Streaming-Anbieter bekannt gegeben, dass das Portfolio im Herbst dieses Jahres mit der Thriller-Serie „Down Cemetery Road“ weiter wächst.

„Down Cemetery Road“ startet am 29. Oktober 2025

Apple TV+ hat einen ersten Einblick auf die Thriller-Serie „Down Cemetery Road“ gegeben. In der Hauptrolle und als ausführende Produzentin fungiert die Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Emma Thompson (“Sense and Sensibility”). Auch die Golden Globe- und zweifache Olivier-Award-Preisträgerin Ruth Wilson („Luther“) ist mit von der Partie.

Die achtteilige Thriller-Serie startet am 29. Oktober 2025 mit den ersten beiden Folgen. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 10. Dezember neue Episoden.

Um was geht dich? Als in einem ruhigen Vorort von Oxford ein Haus explodiert und ein Mädchen verschwindet, ist Nachbarin Sarah Tucker (Wilson) besessen davon, sie zu finden und bittet die Privatdetektivin Zoë Boehm (Thompson) um Hilfe. Zoë und Sarah geraten plötzlich in eine komplexe Verschwörung, die enthüllt, dass Menschen, die lange für tot gehalten wurden, noch immer unter den Lebenden sind, während die Lebenden sich schnell den Toten anschließen.