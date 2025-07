Ihr erinnert euch? Anfang Juni hatten wir euch auf den postapokalyptische Horrorfilm „28 Years Later“ aufmerksam gemacht. Unter der Regie von Danny Boyle wurde der Film in erster Line mit dem iPhone gedreht. Dabei kamen unter anderem Kamera-Rigs mit bis zu 20 iPhones zum Einsatz. Nun hat Apple ein Behind-The-Scenes-Video veröffentlicht.

Apple veröffentlicht Video über „28 Years Later“ – gefilmt mit 20 iPhones

Die Tatsache, dass die iPhone-Kamera in den letzten Jahren immer leistungsfähig, dürfte an niemandem vorbeigegangen sein. Bei Filmen und Kurzfilmen kommen immer regelmäßiger iPhones zum Einsatz. Wie das Ganze bei „28 Years Later“ umgesetzt wurde, zeigt Apple in dem jüngst veröffentlichten Video „28 Years Later Director Danny Boyle Innovates with iPhone“.

Konkret spricht der Regisseur Danny Boyle über den Film und den Einsatz des iPhones. So gibt Boyle unter anderem zu verstehen, dass die Verwendung von iPhones „die Möglichkeit bietet, an abgelegenen Orten sehr schnell und mit geringem Aufwand zu arbeiten und dabei nur einen geringen Fußabdruck zu hinterlassen.

In der Videobeschreibung heißt es

Regisseur Danny Boyle hat die Leistungsfähigkeit des iPhone in ausgewählten Szenen von „28 Years Later“ auf ein neues filmisches Niveau gehoben. Dank der kompakten und leistungsstarken Form des iPhones konnte das Produktionsteam ein maßgeschneidertes Rig mit einem einzigartigen 20-Kamera-Setup bauen. Entdecke, wie die innovativen Kameras seines Teams das Publikum in schockierende Szenen eintauchen lassen.

„28 Years Later“ kam im Juni in die Kinos. Der Film baut auf den Ereignissen von „28 Days Later“ (2002) und „28 Weeks Later“ (2007) auf.