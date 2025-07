In rund sechs Wochen wird Apple voraussichtlich seine nächste iPhone-Generation enthüllen. Wie immer brodelt die Gerüchteküche. Heute bringt eine Farbe besonders viel Würze ins Spiel. So zeigt der Leaker Sonny Dickson neue Dummy-Modelle, die einen Vorgeschmack auf einen Farbton geben, den man so von Apple nicht erwarten würde.

Zwischen Kupfer und Karotte

Ein knalliges Orange sticht unter den Farbvarianten besonders hervor. Auf den ersten Blick wirkt es fast zu grell für ein Pro-Modell, das traditionell eher in gedeckten Tönen auftritt. Doch ganz so eindeutig ist es nicht. Je nach Lichteinfall könnte es sich auch um einen kupferähnlichen Ton handeln, der Apples Sinn für dezente Eleganz doch noch gerecht wird. So haben frühere Leaks auf genau diese Richtung hingedeutet. Ob Kupfer oder Karotte, für Apple-Verhältnisse wäre es jedenfalls ein mutiger Schritt.

Neben der orangefarbenen Variante zeigt Dicksons Vorschau auch Pro-Modelle in Schwarz, Weiß und Dunkelblau. Letzteres wirkt etwas satter als man es gewohnt ist, bleibt aber im Rahmen dessen, was Apple in der Vergangenheit für seine Pro-Reihe zugelassen hat. Ein erwarteter Grauton fehlt ebenso wie eine spezielle Farbe, die je nach Licht changieren soll. Diese mysteriöse Variante bleibt weiterhin ein Gerücht ohne visuelle Bestätigung.

Mehr Frische für die Basis- und Air-Modelle

Auch die anderen Modelle des Line-ups zeigen sich farbenfreudiger. Das iPhone 17 Air ist in vier Farbtönen zu sehen: Schwarz, Weiß, Gold und ein freundliches Hellblau, das an das aktuelle MacBook Air erinnert. Die Farboption könnte für das iPhone 17 Air ein Publikumsliebling werden, wenn die Farbe tatsächlich so umgesetzt wird.

Das reguläre iPhone 17 zeigt sich in den Dummy-Fotos in Schwarz, Weiß, Blau und einem Farbton, der zwischen Lila und Rosé schwankt. Gerüchte sprechen zudem von Stahlgrau und einem weiteren hellblauen Modell, doch diese fehlen in der aktuellen Vorschau.

First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglI — Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 29, 2025

Was Dummys verraten und was nicht

Solche Modelle sind erfahrungsgemäß ein guter Gradmesser für das, was Apple plant. Doch bei Farben sind sie mit Vorsicht zu genießen. Oberflächenmaterialien, Lichtreflexionen und Kameraeinstellungen können stark vom späteren Original abweichen. In der Regel sehen die echten iPhones deutlich hochwertiger aus als ihre Dummys.