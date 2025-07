Sky hat sich hinter den Kulissen auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet und im Rahmen einer Pressekonferenz neue 24-Monats-Pakete angekündigt. Geht es euch „nur“ um die Bundesliga und 2. Bundesliga, so zahlt ihr 24,99 Euro in den ersten 24 Monaten.

Sky: Das sind die Preise für die neuen Pakete mit 24 Monaten Laufzeit

Sky hat kürzlich neue Angebote mit einer erweiterten Laufzeit von 24 Monaten undentsprechend einem günstigeren Preis und einer längeren Preisgarantie angekündigt. Blicken wir auf die einzelnen Pakete.

Sky Stream mit Sky Entertainment und Sky Fußball-Bundesliga erhaltet ihr für 24,99 Euro pro Monat im 24-Monats-Abo (29,99 Euro im 12-Monats-Abo). Ab dem 25. Monat (bzw. 13. Monat) werden 45 Euro monatlich fällig. Ab diesem Zeitpunkt ist das Paket monatlich kündbar.

Interesse am kompletten Live-Sport auf Sky? Dann wählt ihr das nächst höhere Paket zusätzlich mit Sky Sport (Formel 1, DFB Pokal, Premier League uvm.) und zahlt 29,99 Euro pro Monat im 24-Monats-Abo (34,99 Euro im 12-Monats-Abo). Ab dem 25. Monat (bzw. 13. Monat) werden 57,50 Euro monatlich fällig. Ab diesem Zeitpunkt ist das Paket monatlich kündbar.

Alles von Sky (Entertainment, Bundesliga, Sport, Cinema) erhaltet ihr für 34,99 Euro pro Monat im 24-Monats-Abo. Anschließend werden 70 Euro fällig und das Paket ist monatlich kündbar.

Denkt dran: Sky besitzt viele, aber nicht alle Rechte an den Spielen der 1. und 2. Fußball-Bundsliga. Ausnahme stellen die Samstagskonferenz sowie die Spiele am Sonntag dar. Diese übertragt DAZN. Die Einzelspiele am Samstag laufen weiterhin bei Sky.

Erst kürzlich hatten wir euch über die neuen Abo-Preis beim Streaming-Dienst WOW informiert. WOW Live Sport kostet 29,99 Euro im 12-Monats-Abo und beinhaltet die 1. und 2. Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal, Formel 1, Tennis und vieles mehr.