Am morgigen Tag (01. August 2025, 14:00 Uhr) startet „The Songs of a Jumping Universe“ von Star-Komponist Max Richter exklusiv bei Apple Music Chill. Dabei handelt es sich um fünf einstündige Programme, die alle zwei Wochen auf Apple Music Chill erscheinen.

Apple Music Chill: Star-Komponist Max Richter veröffentlicht „The Songs of a Jumping Universe“

Ab morgen 14:00 Uhr steht die ersten Folge von „The Songs of a Jumping Universe“ auf Apple Music Chill bereit. Max Richter fusioniert klassische Technik und elektronische Technologien, was sich in seinen genreprägenden Soloalben und unzähligen Kompositionen für Film, Tanz, Kunst und Mode widerspiegelt. Damit hat er sich weltweit eine große Fangemeinde aufgebaut und einer ganzen Generation von Musiker den Weg geebnet. Seine vielseitige und breit gefächerte Liebe zur Musik aller Epochen ermöglicht es ihm, Verbindungen zwischen scheinbar unzusammenhängenden Musikstücken aufzuzeigen, die Zuhörer informieren, herausfordern und inspirieren.

Richter beschreibt das Programm wie folgt:

„In meiner Sendung The Songs of a Jumping Universe erkunde ich Verbindungen zwischen verschiedenen musikalischen Sprachen, Stilen, Genres und Kulturen. Ich spiele Musik aus aller Welt, von der Renaissance und dem Mittelalter über Elektronica und Dance bis hin zu Instrumentalmusik und Klassik, um klangliche Zusammenhänge aufzuzeigen. Musik ist eine wunderschöne, grenzenlose Kunstform, die uns viel über die Welt und über mögliche Verbindungen zwischen scheinbar unterschiedlichen Dingen lehren kann. Gegensätze wie diese zueinander in Beziehung zu setzen, gehört zu den großen Freuden, die mir die Musik bereitet.“

Die erste Folge von The Songs of a Jumping Universe kann man ab morgen auf Apple Music anhören. The Songs of a Jumping Universe wird außerdem für Apple Music-Abonnent auf Apple Music und Apple Podcasts auf Abruf verfügbar sein.

Apple Music Chill? Noch nie gehört? Falls ihr nach der passenden musikalischen Begleitung sucht, um einfach mal abschalten und euch zurück zu ziehen, so schaltet einfach mal rein. Das Programm des Senders besteht aus einem kontinuierlichen Fluss von Chill-Highlights über alle Genres hinweg