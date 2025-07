Anfang dieses Monats hatte Apple angekündigt, dass das Unternehmen um heutigen 31. Juli 2025 seine Q3/2025 Quartalszahlen bekannt geben wird. Vor wenigen Augenblicken war es soweit und Apple hat seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Apple konnte in den Monaten April bis Juni 2025 einen Umsatz von 94,0 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 23,4 Milliarden Dollar erwirtschaften.

Apple hat soeben seine Q3/2025 Quartalszahlen veröffentlicht. An dieser Stelle möchten wir noch einmal erinnern, dass das Apple Geschäftsjahr nicht dem Kalenderjahr entspricht. Vielmehr ist dieses um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q3 umfasst das kalendarische Q2 und somit die Monate April, Mai und Juni 2025.

Die Monate April bis Juni verlaufen in der Apple-Welt meist etwas ruhiger. In den letzten drei Monaten standen primär Softwarethemen auf der Agenda, die ihren Höhepunkt im Juni mit der WWDC und der Ankündigung von iOS 26 und Co. erreichten. Markante Hardware-Neuerungen gab es nicht.

Alles in allem konnte Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 94,0 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 23,4 Milliarden Dollar (1,57 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q3/2024 waren es 85,78 Milliarden Dollar Umsatz bei 21,45 Milliarden Dollar Gewinn (1,4 Dollar Gewinn pro Aktie). Im Jahresvergleich konnte Apple den Umsatz um 10 Prozent und den Gewinn pro Aktie um 12 Prozent steigern.

“Today Apple is proud to report a June quarter revenue record with double-digit growth in iPhone, Mac and Services and growth around the world, in every geographic segment,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “At WWDC25, we were excited to introduce a beautiful new software design that extends across all of our platforms, and we announced even more great Apple Intelligence features.”

“We are very pleased with our record business performance for the June quarter, which generated EPS growth of 12 percent,” said Kevan Parekh, Apple’s CFO. “Our installed base of active devices also reached a new all-time high across all product categories and geographic segments, thanks to our very high levels of customer satisfaction and loyalty.”