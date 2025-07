Als Apple im Mai dieses Jahres das Peanuts-Special „Snoopy präsentiert: Ein Sommer-Musical“ ankündigte, gab der Video-Streaming-Dienst zu verstehen, dass das Special Mitte Juli anlaufen wird. Aus welchen Gründen auch immer, haben die Verantwortlichen den Starttermin auf den 15. August verlegt. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Trailer ist da: „Snoopy präsentiert: Ein Sommer-Musical“

Machen euch bereit für noch mehr Peanuts-Spaß und einen Sommer voller Songs! Apple TV+ hat den Trailer für das brandneue Peanuts-Musical-Special „Snoopy Presents: A Summer Musical“ veröffentlicht, welches am Freitag, den 15. August 2025, auf Apple TV+ startet.

Das Special bietet Originalmusik von dem Emmy-nominierten Sänger, Songwriter, Komponisten und New York Times-Bestsellerautor Ben Folds sowie dem Emmy-nominierten Komponisten Jeff Morrow und dem erfahrenen Broadway-Komponistenduo Alan Zachary und Michael Weiner. Dieses neueste Special unter dem gefeierten Banner „Snoopy Presents“ von Peanuts und WildBrain für Apple TV+ ist das erste Peanuts-Musical seit 37 Jahren. Zu den Originalsongs des neuen Specials gehören „When We Were Light“, „Look Up, Charlie Brown“ und „Leave It Better“ von Folds sowie „Best Time Ever“ und „A Place Like This“ von Morrow, Zachary und Weiner.

In der Ankündigung zum Special heißt es

Feiern Sie diesen Sommer die Freude und Magie des Sommercamps und erfahren Sie, wie wichtig es ist, das zu bewahren, was man liebt. Charlie Brown liebt das Camp und ist fest entschlossen, sein letztes Jahr zu etwas Besonderem zu machen. Doch Sally, die zum ersten Mal im Camp ist, ist nervös und skeptisch gegenüber dem neuen und unbekannten Ort. Während sich alle im Camp einrichten, entdecken Snoopy und Woodstock eine Schatzkarte, die sie auf ein wildes Abenteuer in der Nähe führt. Eines Morgens erfährt die Peanuts-Bande, dass ihr geliebtes Camp geschlossen wird, weil jeden Sommer weniger Camper kommen. Die Nachricht macht Charlie Brown besonders traurig, der verzweifelt ist, einen Ort zu verlieren, der ihm und seinen Freunden so viel bedeutet hat. Währenddessen finden Snoopy und Woodstock auf ihrem Abenteuer die begehrte Schatztruhe, sind aber schnell enttäuscht, als sie feststellen, dass sich darin keine Reichtümer, sondern Instrumente und Fotos von vergangenen Sommerkonzerten im Camp befinden. Neu inspiriert, nutzen Charlie Brown und die Peanuts-Bande den Schatz, um ein eigenes Konzert zu veranstalten und das Camp zu retten.