Seit kurzem läuft der sogenannte Leagues Cup, bei dem Vereine aus der Liga MX auf Mannschaften der Major League Soccer treffen. Mit dem MLS Season Pass auf Apple TV könnt ihr alle Spiele des Turniers verfolgen.

Der Leagues Cup ist im MLS Season Pass auf Apple TV erhältlich

Beim Leagues Cup handelt es sich um ein saisonbegleitende Vereinsturnier in Nordamerika. Dieses startete am 29. Juli und läuft noch bis zum 31. August. Der MLS Season Pass auf Apple TV bietet die einzige Möglichkeit, dass Fans in mehr als 100 Ländern und Regionen jedes Spiel sehen können.

Der Leagues Cup wird in zwei Runden ausgetragen: die Gruppenphase begann am 29. Juli, die K.-o.-Runde endet mit dem Leagues Cup Finale am 31. August. In diesem Jahr findet das Turnier in einem neuen Modus statt, bei dem es in der Gruppenphase und im Viertelfinale ausschließlich zu Begegnungen zwischen MLS- und Liga MX-Teams kommt. Alles in allem umfasst der Leagues Cup 2025 62 Spiele.

Das einmonatige Turnier endet mit der Qualifikation der drei bestplatzierten Teams für den Concacaf Champions Cup 2026. Diese erhalten damit die Chance, den Verband bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft zu vertreten.

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App auf Apple Geräten, Android Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen sowie über DIRECTV, Xfinity und tv.apple.com/de verfügbar. Fans können ein Saisonabo des MLS Season Pass zum Preis von 49 Euro abschließen und damit den gesamten Leagues Cup sowie den restlichen Verlauf der MLS Saison 2025 verfolgen – 50 Prozent günstiger als zum regulären Preis von 99 Euro. Bestehende Apple TV+ Abonnenten erhalten das Saisonabo für 39 Euro.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass