Einmal pro Monat geben wir euch einen Ausblick darauf, welche Neuheiten im Folgemonat auf Disney+ starten. Der August bringt eine Vielzahl spannender Neuerscheinungen auf Disney+. Mit neuen Staffeln bereits bestehender Serien, exklusiven Premieren und filmischen Highlights liefert Disney+ ein abwechslungsreiches Programm für den Spätsommer. Hier findet ihr das vollständige Angebot von Disney+.

Fans dürfen sich im August auf neue Staffeln ihrer Lieblingsserien freuen. Disney+ heißt Staffel 14 von der Serie „King of the Hill“ willkommen. „Die Prouds: Lauter und trauter“ geht in die dritte Staffel und handelt von der frischgebackenen 14-jährigen Penny Proud und ihrer verrückten Familie. Dies ist allerdings noch nicht alles. Wir haben euch die Neuheiten zusammengefasst.

Disney+: Neustarts

1. August

Marvel Televisions „Eyes of Wakanda“ – Staffel 1 (Marvel)

4. August

King of the Hill – Staffel 14 (Star)

6. August

Die Prouds: Lauter und trauter – Staffel 3 (Disney)

8. August

FXs „Necaxa” – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Ralph Barbosa: Planet Bosa (Star) (OV/UT)

Summer of ‘69 (Star) (OV/UT)

15. August

National Geographic „Limitless: Live Better Now“ – Staffel 1 (National Geographic)

13. August

FXs Alien: Earth – Staffel 1 (Star)

20. August

The Twisted Tale of Amanda Knox – Staffel 1 (Star)

22. August

„Eenie Meanie“ (Star)

25. August

LEGO Disney Prinzessin: Stoppt die Schurken (Disney)

27. August

Good Trouble – Staffel 5 (Batch 2) (Star)

Schiffswrackjäger: Australien – Staffel 2 (Disney) (OV/UT)

Disney+: Neue Katalog-Titel

1. August

Jimmy Neutron: Der Mutige Erfinder (Star)

Der Schein-Heilige (Star)

Eine schlaflose Nacht in New York (Star)

6. August

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 5 (National Geographic)

Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3 (Batch 3) (Disney)

13. August

Primos – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

15. August

Mein Lokal, Dein Lokal – Staffel 17 (Star)

20. August