Mit dem iPhone 16e hat Apple einen interessanten Strategiewechsel eingeleitet. Das Modell wurde im Februar als Nachfolger des iPhone SE vorgestellt und konnte im darauffolgenden Quartal bereits 11 Prozent der iPhone-Verkäufe in den USA für sich verbuchen. Wie es in einem aktuellen Bericht von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) heißt, konnte damit das iPhone 16e den Marktanteil des iPhone SE mehr als verdoppeln.

Ein Erfolg mit Einschränkungen

Trotz der Aufmerksamkeit bleibt das iPhone 16e in Relation zum restlichen Line-up eher ein Nischenprodukt. Rund 89 Prozent der Käufer entschieden sich für ein anderes Modell. Das iPhone 16e ist technisch aktueller als die früheren SE-Geräte und positioniert sich preislich unterhalb des regulären iPhone 16. Dabei spart Apple jedoch deutlich bei Ausstattung und Materialien gegenüber dem iPhone 16. Viele Nutzer entschieden sich vermutlich für das iPhone 16e, weil es derzeit kaum andere aktuelle und vergleichsweise erschwingliche iPhones im Sortiment gibt.

Der Rückgang der Verkaufszahlen älterer Modelle wie des iPhone 14 und 15 bestätigt diesen Kurswechsel. Lag ihr gemeinsamer Marktanteil im Vorjahr noch bei 28 Prozent, so waren es zuletzt nur noch 15 Prozent. Apple lenkt die Nutzer also gezielt in Richtung aktueller, teurerer Modelle.

Die iPhone 16 Hauptreihe bildet das Herzstück

Die meisten Kunden greifen weiterhin zu den voll ausgestatteten Modellen. Das iPhone 16 Standardmodell, Plus, Pro und Pro Max erzielen zusammen 74 Prozent der US-Verkäufe. Die iPhone 15 Generation erreichte im Vorjahreszeitraum 66 Prozent.

Im Vergleich konnte somit die aktuelle iPhone-Generation ihren Marktanteil ausbauen. Eine Ausnahme gibt es jedoch. Das Plus-Modell hinkt den anderen Modellen nach wie vor hinterher. Entsprechend überrascht es nicht, dass Apple dieses Jahr das Plus-Modell mit dem iPhone 17 Air ersetzen will.

Premium bleibt Trumpf

Auch wenn das iPhone 16e seinen Platz im Line-up gefunden hat, bleibt der Fokus klar auf den teureren Pro-Modellen, die die Verkaufszahlen anführen. Sie bieten alles, was Apple technisch zu bieten hat, von hochwertiger Verarbeitung bis hin zu den besten Kameras. Dass das iPhone 16e an dieser Stelle keine Konkurrenz darstellt, ist wenig überraschend.

Dennoch hat das iPhone 16e seine Berechtigung. Es richtet sich an Nutzer, die Wert auf aktuelle Software und einen modernen Chip legen, dabei aber auf Glasgehäuse, Spitzenkamera und ProMotion-Display verzichten können. Gerüchte sprechen bereits von einem Nachfolger in Form des iPhone 17e im Jahr 2026.