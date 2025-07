Lange wurde Mark Zuckerbergs Engagement für smarte Brillen als ambitionierter Alleingang gesehen, der in der Branche zunächst wenig Beachtung fand. Doch aktuelle Gerüchte um Apples Produktpläne zeigen, dass Cupertino nun offenbar ähnlich denkt wie der Meta-CEO. Die Rede ist von intelligenten Brillen, die künstliche Intelligenz in den Alltag integrieren sollen.

Zuckerberg: Brillen sind der perfekte KI-Begleiter

In einer Investorenkonferenz bezeichnete Zuckerberg smarte Brillen als den „idealen Formfaktor“ für KI-Anwendungen. Metas CEO beschreibt eine Brille, die sieht, was der Nutzer sieht, hört, was er hört, und in Echtzeit unterstützen kann. Wer in Zukunft keine KI-Brille trage, werde kognitiv im Nachteil sein, so seine Überzeugung.

Obwohl Metas eigene Smart Glasses bisher nur einen Nischenmarkt bedienen, ist das Vertrauen des Konzerns in diese Produktkategorie groß. Apple hat sich bis vor Kurzem noch anders positioniert. Statt Brillen wollte man KI-gestützte Funktionen über die Apple Watch oder AirPods erschließen. Eine Kamera für die Apple Watch war sogar in Planung, wurde jedoch mittlerweile gestrichen.

Apples Smart-Glasses-Fahrplan

Aktuell hält sich Apple nach außen beim Thema Smart Glasses zurück. Doch die Gerüchteküche ist sich längst einig, dass das Unternehmen hinter verschlossenen Türen an Konkurrenzprodukten arbeitet. Apples langfristiges Ziel ist es, eine branchenführende AR-Brille zu entwickeln. Die größte Hürde ist, eine leichte, elegante und gleichzeitig fortschrittliche AR-Brille zu entwickeln, ohne die Akkulaufzeit oder die Leistung zu beeinträchtigen. Das Unternehmen muss herausfinden, wie man Kameras, Sensoren und ein Display in etwas packen kann, das nicht wie ein Headset aussieht.

Während die Apple Glasses mit AR-Funktionen noch einige Jahre bis zur Marktreife benötigen, plant Apple zuvor ein Produkt auf den Markt zu bringen, das an die Ray-Ban-Brillen von Meta erinnert. Anders als die Vision Pro würde diese Brille nicht über AR verfügen, sondern soll Kameras, Mikrofone, Audiofunktionen und KI-gesteuerte Funktionen bieten. Stellt euch die Brille als eine elegante Möglichkeit vor, mit Siri zu interagieren und die Welt um euch herum mit Kameras zu erfassen, ohne das iPhone zücken zu müssen. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo könnte Apple bereits 2027 die ersten hauseigenen Smart Glasses vorstellen. Mark Gurman von Bloomberg hält sogar eine Veröffentlichung im Jahr 2026 für möglich.

Auch wenn Gerüchte naturgemäß kein vollständiges Bild liefern können, deutet vieles darauf hin, dass Apple und Meta beim Thema KI-Brillen auf einen gemeinsamen Nenner kommen. So sind beide Unternehmen anscheinend überzeugt, dass die Brille künftig eine Schlüsselrolle in der Interaktion mit künstlicher Intelligenz spielen wird.