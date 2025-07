Die Deutsche Telekom passt pünktlich zur Hauptreisezeit ihre Roaming-Angebote an. Die Travel Mobil Basis-Pakete für Roaming in vielen Ländern außerhalb der EU werden deutlich attraktiver. Zudem können Kunden zweimal jährlich 1 GB kostenloses Datenvolumen im Ausland über den Welcome Pass in der MeinMagenta App buchen.

Telekom: Roaming außerhalb der EU wird deutlich attraktiver

Roaming innerhalb der EU ist seit vielen Jahren kein Problem. Deutlich unübersichtlicher und teurer wird es außerhalb der EU. Euch auch hier das Roaming attraktiver zu gestalten, passt die Telekom ab dem 01. August 2025 ihre Roaming-Optionen Travel Mobil Basic und Travel Mobil Basic World an. Die beiden Basispakete enthalten künftig 5 GB statt 1 GB Datenvolumen. Darüber hinaus erhöht die Telekom die Gesprächsminuten von 60 auf 200 Minuten. Die Anzahl der enthaltenen SMS verdoppelt sich von 100 auf 200. Die Option Travel Mobil Basic ist für beliebte Reiseziele außerhalb der EU, wie die USA und die Türkei, buchbar und kostet 14,95 Euro pro Monat. Die Option Travel Mobil Basic World zum Preis von 29,95 Euro pro Monat wird für fast alle Länder außerhalb der EU angeboten.

Welcome Pass: Kostenloses Datenvolumen in der MeinMagenta App reservieren

Telekom-Kunden dürften die MeinMagenta-App kennen. Die Telekom macht noch einmal darauf aufmerksam, dass ihr euch über diese zweimal jährlich 1GB Datenvolumen für Reisen außerhalb der EU reservieren könnt. Der Pass ist 48 Stunden gültig und wird automatisch aktiviert, sobald sich das Smartphone im Reiseland in ein Mobilfunknetz einbucht.

Mit über 220 5G-Partnernetzen bietet die Telekom mittlerweile Highspeed-Mobilfunk in mehr als 100 Ländern.