Die Apple Geschäftszahlen zum fiskalischen Q3/2025 liegen auf dem Tisch. Apple konnte im kalendarischen Q2/2025 einen Umsatz 94 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 23,4 Dollar verzeichnen. Besonders gut lief es für das iPhone, den Mac und die Service-Sparte. Im anschießenden Conference Call äußerten sich Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Kevan Parekh zu verschiedenen Themen rund um das iPhone.

Apple hat mehr als 3 Milliarden iPhones verkauft – iPhone 16 beliebter als iPhone 15

Mit dem iPhone konnte Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 44,58 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor waren es „nur“ 39,27 Milliarden Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 13,5 Prozent.

Im Rahmen der Telefonkonferenz zu der Bekanntgabe der Q3/2025 Geschäftszahlen hat Apple bestätigt, dass das iPhone einen weiteren Meilenstein erreichen konnte. Seit dem Original-iPhone im Jahr 2007 konnte Apple mehr als 3 Milliarden iPhones verkaufen. Die Marke von 1 Milliarde wurde übrigens im Juni 2016 bestätigt und im Herbst 2021 wurde die Marke von 2 Milliarden gebrochen.

Gleichzeitig bestätigte Apple, dass sich die iPhone 16 Familie besser verkauft als die iPhone 15 Serie. Tim Cook sprach von einer Steigerung im zweistelligen Bereich.

Ein Grund für die Steigerung der iPhone-Verkäufe dürfte in China liegen. Apple konnte seine Umsätze in China im Vergleich zu Vorquartal um rund 4 Prozent steigern, was unter anderem auf die iPhone-Verkäufe zurückzuführen ist.

Auf die Frage, ob Apple eine Zukunft sehe, in der die Abhängigkeit von Smartphones aufgrund von KI-gesteuerten Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, abnehme, wies Cook zurück: