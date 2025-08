Erst kürzlich hatte Apple offiziell bestätigt, dass der Apple Online Store in Saudi Arabien öffnet, nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass in diesem Jahr auch noch physische Stores in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnen wird.

Apple bestätigt: neue Stores noch dieses Jahr in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Apple CEO Tim Cook hat in der begleitenden Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Q3/2025 Quartalszahlen bestätigt, dass Apple in diesem Jahr neue Stores in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnen wird.

Konkret sagte er

Wir haben den Apple Store vor Kurzem online in Saudi-Arabien gestartet und freuen uns riesig, noch in diesem Jahr neue Geschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien zu eröffnen. Auf Einzelheiten ging der Apple Chef allerdings nicht ein. So wissen wir also nicht, wann Apple die Stores eröffnen wird und wo diese konkret ihre Pforten öffnen.

Sowohl in Indien als auch den VAE betreibt Apple bereits eigene Ladenlokale. In den Emiraten ist dies zum Beispiel in Dubai und Abu Dhabi der Fall. Offenbar möchte das Unternehmen seine Präsenz verstärken.