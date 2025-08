Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Ab sofort stehen mit „Chief od War“ und „Stillwater – Staffel 4“ zwei neue Originals auf dem Video-Streaming-Dienst bereit, die sich an das jüngere und ältere Publikum richten.

„Chief of War“ starter auf Apple TV+

Den Trailer zu „Chief of War“ hat Apple TV+ längst veröffentlicht und auch die Premiere auf dem roten Teppich fand bereits im letzten Monat statt, nun steht die Original-Serie auf Apple TV+ bereit. Jason Momoa spielt die Hauptrolle, ist Autor und ausführender Produzent. Die neunteilige Serie basiert auf wahren Begebenheiten und spielt vor der malerischen Kulisse der hawaiianischen Inseln. Die ersten beiden Folgen können ab sofort abgerufen werden. anschließend folgen immer freitags bis zum 19. September 2025 neue Episoden.

„Chief of War“ erzählt aus indigener Perspektive und ist ein Herzensprojekt der Macher Momoa und Thomas Pa’a Sibbett, die beide hawaiianische Wurzeln haben. Die Serie präsentiert eine überwiegend polynesische Besetzung, angeführt von Momoa, neben Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Newcomerin Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka und Benjamin Hoetjes.

Der eingebundene Trailer gibt euch einen Einblick in die epische Historienserie.

„Stillwater – Staffel 4“ ist da

Während sich „Chief of War“ an das ältere Publikum richtet, spricht „Stillwater – Staffel 4“ in erster Linie jüngere Zuschauer an.

„Stillwater“ basiert auf der Scholastic-Bestsellerreihe „Zen“ von Jon J. Muth und handelt von einem weisen Panda, der drei jungen Geschwistern die Welt und einander näherbringt. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Geschwister Karl (Judah Mackey), Addy (Eva Ariel Binder) und Michael (Tucker Chandler), die täglich mit großen und kleinen Herausforderungen konfrontiert werden, die manchmal unüberwindbar erscheinen. Zum Glück haben die drei den weisen Panda Stillwater (James Sie) als Nachbarn. Durch sein Beispiel, seine Geschichten und seinen sanften Humor bringt Stillwater den Kindern das Konzept der Achtsamkeit bei und bietet ihnen gleichzeitig ein tieferes Verständnis ihrer Gefühle sowie Werkzeuge, die ihnen helfen, ihre eigenen alltäglichen Herausforderungen zu meistern.

Falls euch das Genre anspricht, so werft auch einen Blick auf die ersten drei Staffeln. Diese stehen ebenfalls vollständig auf Abruf bereit. Möchtet ihr erst einmal in die Animationsserie hinein schnuppern? Dann haben wir den offiziellen Trailer für euch.