In der aktuellen Beta von iOS 26 wurde eine neue Funktion für die Home-App entdeckt, die das Zuhause künftig clever temperieren könnte. So soll die sogenannte Funktion „Adaptive Temperature“ das Raumklima vorausschauend an den Tagesablauf der Nutzer anpassen. Aufgespürt wurde die Funktion vom Entwickler Steve Moser, der im iOS-Code entsprechende Hinweise gefunden hat.

Die Technik hinter Adaptive Temperature ist nicht komplett neu. Apple hat bereits für Apple Maps „Preferred Routes“ und „Visited Places“ vorgestellt. Diese Funktionen sorgen in iOS 26 dafür, dass das iPhone besser versteht, welche Wege man regelmäßig zurücklegt und welche Orte man häufig besucht. Die Datenverarbeitung erfolgt dabei ausschließlich auf dem Gerät und bleibt durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung privat.

Genau hier könnte Adaptive Temperature ansetzen. Ähnlich wie Apple Maps weiß, welche Gewohnheiten wir haben, erkennt auch die Home-App, wann man gewöhnlich das Haus verlässt oder zurückkehrt. Das System berücksichtigt verschiedene Alltagssituationen. Wenn Nutzer zu Hause sind oder ihre baldige Ankunft zu erwarten ist, wird die Temperatur automatisch angepasst. Für die Nacht lassen sich separate Vorlieben festlegen, etwa eine abgesenkte Raumtemperatur für besseren Schlaf. Erkennt das System, dass alle das Haus verlassen haben, senkt es die Heizung oder Klimaanlage automatisch ab. Auch längere Abwesenheiten wie Urlaubsreisen lassen sich mit gesonderten Einstellungen berücksichtigen.

„Adaptive Temperature“ hidden in iOS 26 beta Home app

Just as Maps learns your daily routes, HomeKit will soon learn your comings and goings (predicting when you’re rolling in the driveway or headed out of town for days on end) and automatically tweak your thermostat to match.… pic.twitter.com/kmGynJWUSH

