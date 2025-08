Ihr kennt das Spiel. In regelmäßigen Abständen bieten verschiedene Händler „vergünstigte“ Apple Geschenkkarten an. Allerdings gibt es keinen direkten Rabatt, sondern einen Rabatt auf Umwege. So auch bei der aktuellen Aktion bei Kaufland. Ihr erhaltet beim Kauf einer Apple Geschenkkarte einen 10 Prozent Kaufland Coupon geschenkt.

Apple Geschenkkarte bei Kaufland kaufen und 10 Prozent Coupon geschenkt bekommen

Ab sofort und noch bis zum kommenden Mittwoch (06. August 2025) erhaltet ihr bei Kaufland beim Kauf einer Apple Geschenkkarte einen Einkaufs-Coupon über 10 Prozent des Wertes der Geschenkkarte geschenkt. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen direkten Rabatt, nichtsdestotrotz trotz könnt ihr ein paar Euros sparen.

Kaufland schreibt

Kaufe vom 31. Juli bis zum 6. August 2025 in einer unserer Filialen eine Apple Geschenkkarte. Scanne an der Kasse deine Kaufland Card und erhalte nach spätestens zwei Tagen einen Coupon in Höhe von zehn Prozent des Geschenkkartenwertes für deinen nächsten Einkauf bei uns. Beim Kauf von zwei gleichen Apple Geschenkkarten kannst du dir einen Coupon in doppelter Höhe sichern.

An der Aktion nehmen die Wertstufen 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro teil. Die Apple Geschenkkarte könnt ihr flexibel zum Kauf von Apple Produkten, aber auch Services, Apps, Spielen etc. einsetzen.