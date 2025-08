In einer internen Mitarbeiterversammlung hat Apple-Chef Tim Cook deutlich gemacht, wohin die Reise bei Apple geht. Künstliche Intelligenz wird für das Unternehmen mehr sein als nur ein weiteres Feature. Sie soll eine neue Ära einläuten. Laut einem Bericht von Bloomberg sieht Cook in KI eine Entwicklung, die sogar das Smartphone und das Internet in den Schatten stellen könnte.

Nicht der Erste, aber der Beste sein

Mit Blick auf Apples KI-Strategie wirkte Cook durchaus entschlossen: „Apple muss das tun. Apple wird das tun. Das ist unsere Chance. Wir werden investieren, um das zu erreichen.“ Seine Worte klangen weniger wie eine Ankündigung und mehr wie ein Versprechen. Cook erinnerte daran, dass Apple nie als Erster auf die Bühne getreten ist, aber immer dann, wenn es zählte. Der Mac kam nach dem PC, das iPhone nach dem Smartphone. Auch beim iPad und dem iPod war Apple später dran, veränderte aber den Markt grundlegend. Diese Haltung will Cook nun auf das KI-Zeitalter übertragen.

Dass diese Vision mehr ist als nur eine Absichtserklärung, zeigte sich bereits am Vortag. Bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen sprach Cook ähnliche Worte und betonte, dass Apple bereit sei, durch gezielte Zukäufe die Entwicklung zu beschleunigen. Internen Quellen zufolge gibt es Gespräche mit KI-Start-ups wie Perplexity und Mistral. Zudem denkt Apple über die Integration von Technologien von OpenAI oder Anthropic nach.

Auch Softwarechef Craig Federighi ließ keinen Zweifel daran, wie ernst Apple das Thema nimmt. Die neue Architektur von Siri zeige deutlich bessere Ergebnisse als erwartet, erklärte er: „Das ist nicht nur ein Upgrade. Das ist größer als wir anfangs dachten.“ Ein Satz, der mehr nach Aufbruch klingt als nach Routine.

Zwischen den Zeilen war jedoch auch ein weiterer Zweck der Ansprache spürbar. Apple will seine eigenen Talente bei Laune halten. In den letzten Monaten hat Meta immer wieder Apple-Ingenieure abgeworben. Cook und Federighi wollten offenbar nicht nur über Technologie sprechen, sondern auch Vertrauen zurückgewinnen. Es bleibt deutlich, dass Apple bei der KI eine bedeutende Rolle spielen will. Nur gute Ideen genügen hierfür jedoch nicht. Entscheidend sind die Menschen, die diese Ideen Wirklichkeit werden lassen.