Apple bereitet sich offenbar darauf vor, im Wettbewerb um KI-gestützte Suchtechnologien mit eigenen Entwicklungen mitzumischen. So hat das Unternehmen angeblich ein internes Team mit dem Namen „Answers, Knowledge and Information“ (AK) gegründet, das an einer hauseigenen KI-gestützten Suchtechnologie arbeitet, die an ChatGPTs Suchfunktion erinnert.

Apple baut eigene KI-Suche auf

Das neue Apple-Team steht unter der Leitung von Robby Walker, einem früheren Siri-Manager. Walker war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem es zu erheblichen Verzögerungen bei der Weiterentwicklung von Siri gekommen war. Letztendlich musste Apple die neue Siri-Version auf 2026 verschieben.

Mit der Gründung von „AKI“ arbeitet das Unternehmen offenbar an einer Suchtechnologie, die ähnlich wie ChatGPTs Suche funktioniert und auf generative KI setzt. Ziel ist es, Nutzern präzise, kontextbezogene Antworten auf ihre Suchanfragen zu liefern und damit das klassische Sucherlebnis deutlich zu verbessern.

Bloombergs Mark Gurman schreibt in seinem „Power On“-Newsletter:

„Trotz einer gewissen Skepsis seitens einiger Führungskräfte bei Apple geht das Unternehmen eindeutig in diese Richtung. Anfang dieses Jahres hat Apple still und leise ein neues Team namens ‚Answers, Knowledge and Information‘ (AKI) gegründet. Wie mir berichtet wurde, erforscht diese Gruppe eine Reihe interner KI-Dienste, mit dem Ziel, eine neue Suchfunktion ähnlich wie ChatGPT zu entwickeln.“

Interessanterweise hatte Apple bereits Interesse an einer Zusammenarbeit mit Start-ups wie Perplexity gezeigt, die auf die KI-basierte Suche spezialisiert sind. Dass nun ein hauseigenes Team an einer ähnlichen Lösung arbeitet, ist also keine völlige Überraschung. Allerdings steht die Entwicklung noch ganz am Anfang. Mit konkreten Ergebnissen ist in nächster Zeit kaum zu rechnen, außer es gibt einen größeren Einkauf. So kündigte Apple-CEO Tim Cook bereits an, dass Apple „offen für die Übernahme größerer KI-Unternehmen“ ist. Ob daraus ein echter Konkurrent für ChatGPT entsteht, bleibt abzuwarten.