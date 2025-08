Spotify passt erneut seine Preisstruktur an. Ab September steigen die Kosten für Premium-Abonnements in vielen Teilen der Welt, darunter Europa, Lateinamerika und Asien. Die Umstellung erfolgt schrittweise, wobei Bestandskunden vorab per E-Mail informiert werden.

Spotify rechtfertigt neue Preise mit Verbesserungen

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Informationen, welche europäischen Märkte von der Preiserhöhung betroffen sind. In einer Beispiel-Mail, heißt es, dass der Preis des Einzel-Abos von 10,99 Euro auf 11,99 Euro steigt. Die neuen Preise gelten laut Reuters ab September.

Als Begründung nennt Spotify Investitionen in Technik und Inhalte. Ziel sei eine bessere Plattform mit neuen Funktionen und stabilerer Infrastruktur. Ob das die Preiserhöhung rechtfertigt, wird jeder für sich beantworten müssen. Klar ist, dass der Markt härter wird. Spotify steht unter Druck, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Gleichzeitig müssen Kosten gedeckt werden, die durch Lizenzgebühren, exklusive Inhalte und technologische Weiterentwicklung entstehen. Nur ist nicht jeder Nutzer bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen.

Mit Apple Music, YouTube Music und weiteren Diensten stehen genug Alternativen bereit. Gerade in einem zunehmend gesättigten Markt wird sich zeigen, wie preissensibel die Kundschaft ist. Zuletzt hatte Spotify die Preise in Deutschland im Herbst 2023 angehoben.