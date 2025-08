Apple plant nicht nur ein faltbares iPhone, sondern arbeitet angeblich auch an einem deutlich größeren faltbaren Gerät. Dabei könnte es sich um eine Art MacBook-iPad-Hybriden handeln. Doch wie es aussieht, wird das großformatige Modell wohl nicht wie geplant Ende 2026 in Produktion gehen.

Apple-Foldable im XXL-Format

Laut einem Bericht des Analysten Jeff Pu, der sich auf Apples jüngste Quartalszahlen stützt, gibt es aktuell wenig Anzeichen für größere Neuerungen bei der kommenden iPhone-Generation. Er erwartet kaum Überraschungen bei der iPhone 17 Reihe und blickt stattdessen mit Spannung auf das „iPhone 18 Fold“. Dessen Entwicklung verläuft laut Pu wie geplant, mit einem Marktstart in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Anders sieht es beim größeren faltbaren Gerät aus. Die Massenproduktion wird laut Pu wahrscheinlich nicht wie geplant im vierten Quartal 2026 anlaufen. Einen konkreten Grund für die Verzögerung nennt er nicht. Doch der intern geplante Marktstart im Jahr 2026 wird somit nicht gehalten werden können.

Was die genaue Form des größeren Foldables betrifft, herrscht aktuell Uneinigkeit. Analysten wie Ming-Chi Kuo und Ross Young gehen von einem MacBook-ähnlichen Gerät mit 18,8 Zoll Display und Touchscreen aus, das macOS unterstützt. Dem Wall Street Journal zufolge arbeitet Apple an einem 19 Zoll MacBook mit faltbarem Display. Andere Quellen wie Bloombergs Mark Gurman oder das Analysehaus Omdia sprechen hingegen von einem faltbaren iPad mit 20 Zoll Display.

Ob das Gerät letztlich als Mac oder iPad eingeordnet wird, hängt entscheidend vom Betriebssystem ab. Sollte es mit macOS laufen, dürfte es der Mac-Reihe zugeordnet werden. Bei iPadOS wäre es Teil der iPad-Familie. In jedem Fall deuten Anpassungen in iOS 26 und macOS Tahoe bereits darauf hin, dass Apple an einer Konvergenz der Systeme arbeitet. Damit wäre auch ein hybrides Gerät denkbar, das beide Welten verbindet.

Die Details rund um Apples großes faltbares Gerät bleiben aber weiterhin ungewiss. Während sich die Gerüchte um das faltbare iPhone verdichten und ein Release für nächstes Jahr immer realistischer erscheint, bleibt die Zukunft des größeren Modells noch in der Schwebe.