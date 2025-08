Apple bietet für seine Hardware verhältnismäßig lange Unterstützung an. Doch irgendwann ist für jedes Apple Produkt der Zeitpunkt gekommen, an dem der der Hersteller dieses offiziell in Rente schickt. Nun hat es die Apple Watch Series 1 und somit zweite Generation der Apple Watch getroffen.

Apple Watch Series 1 ist jetzt offiziell „veraltet“

Apple deklariert die Apple Watch Series 1 ab sofort als obsolet bzw. abgekündigt. Dies geht es dem Support Dokument „Serviceleistungen für ein Apple-Produkt nach Ablauf der Garantie erhalten“ hervor. Mit diesem informiert der Hersteller über seine Vintage und abgekündigten Produkte.

Produkte werden als abgekündigt eingestuft, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als sieben Jahren eingestellt hat. Apple stellt jegliche Hardwareserviceleistungen für abgekündigte Produkte ein, und Service Provider können keine Teile für abgekündigte Produkte bestellen.

Ab sofort gehört also auch die zweite Apple Watch Generation „zum alten Eisen“. Die Apple Watch Series 1 erschien im Jahr 2016 und Apple setzt unter anderem auf ein 38mm und 42mm Modell, einen Dual-Core-Prozessor, Herzfrequenz­messer, 8GB Speicher, OLED Retina Display und mehr.