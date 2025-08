Schon jetzt blickt DAZN auf ein beachtliches Portfolio an Sport-Rechten. Unter anderem besitzt der Streaming-Anbieter die Rechte an der Fußball-Bundesliga, der Champions League, LALIGA, Darts Golf, Kampfsport und vieles mehr. Die Frage ist nur, ob man auch an allen Sportarten Interesse hat. Zukünftig wird DAZN noch einmal attraktiver, zumindest wenn ihr auf Eishockey steht. Ab der Saison 2025/26 ist DAZN globaler Distributionspartner der NHL. Um die Spiele empfangen zu können, benötigt ihr allerdings ein separates Abo.

Mehrjähriger Deal: DAZN wird globaler Distributionspartner der NHL

Die National Hockey League (NHL) und DAZN sind eine mehrjährige Partnerschaft eingegangen. Diese ermöglicht es, dass DAZN ab der Saison 2025/26 in fast 200 Ländern die NHL übertragen kann.

DAZN ist exklusiver Anbieter für Live- und On-Demand-Übertragungen aller NHL-Spiele – einschließlich der Stanley Cup Playoffs und des Stanley Cup Finals. Die Pression beginnt Ende September, die „eigentliche“ Saison startet am 07. Oktober 2025.

Kostenlos werdet ihr die Spiele der NHL allerdings nicht auf DAZN verfolgen können. NHL.TV wird auf DAZN als eigenständiges Abonnement oder als Zusatz zu bestehenden DAZN-Paketen verfügbar sein, mit Ausnahme der USA, Kanadas und der nordischen Länder (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden). Preise wurden bis dato noch nicht bekannt gegeben.

