Im Mai dieses Jahres veröffentlichte Apple TV+ den offiziellen Teaser zu „Highest 2 Lowest“. Nun steht der offizielle Trailer bereit. Dies impliziert, dass der Kinostart des Films unmittelbar bevorsteht. Aber auch die Premiere auf Apple TV+ lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Highest 2 Lowest“

Denzel Washington übernimmt in „Highest 2 Lowest“ Hauptrolle und spielt dabei einen einflussreichen Musikproduzenten, der sich plötzlich mitten in einem lebensgefährlichen Erpressungsfall befindet. Seine Figur, die als „Mann mit den besten Ohren der Branche“ beschrieben wird, muss sich mit schwierigen moralischen Entscheidungen auseinandersetzen. Der Trailer deutet bereits an, wie spannend der Film verlaufen wird. Neben Washington sind auch weitere bekannte Stars wie Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera und Rapper ASAP Rocky zu sehen.

Erstmals hat sich Apple TV+ nun auch zum Zeitplan veröffentlicht. Ab dem 15. August läuft der Film in ausgewählten Kinos. Ab dem 05. September lässt sich der Thriller auch auf Apple TV+ streamen.