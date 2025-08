Im kommenden Monat wird Apple die iPhone 17 Modelle ankündigen. Bei den verwendeten Displaytechnologie dürfte sich im Vergleich zu den aktuelle Modelle nicht viel ändern. Bei zukünftigen iPhone-Modellen dürfte es allerdings wieder größer Schritte nach vorne geben. Es heißt, dass Apple in den kommenden Jahren auch bei iPhone auf die Tandem OLED-Display-Technologie setzen wird. Diese bietet verschiedene Verbesserungen wird aktuell nur bei den M4 iPad Pro Modellen verwendet.

iPhone zukünftig mit Tandem OLED-Display-Technologie?

The Elec (via Macrumors) berichtet, dass Apple einen zweijährigen Produktionsplan für die überlegene OLED-Technologie aufgestellt hat, um diese für iPhone-Modelle zu adaptieren. Apple hat sich jedoch noch nicht entschieden, ob die Panels in Zusammenarbeit mit Samsung Display oder LG Display entwickelt werden. Dies impliziert, dass Apple frühestens ab dem Jahr 2029 beim iPhone auf die Tandem OLED-Display-Technologie setzen wird.

Die Tandem OLED-Display-Technologie, die bislang nur beim M4 iPad Pro zum Einsatz kommen, verwendet zwei übereinander gestapelte organische RGB-Leuchtschichten, die im Vergleich zu einschichtigen OLED-Displays für höhere Helligkeit, verbesserte Energieeffizienz und längere Lebensdauer sorgt. Aktuelle iPhone-OLEDs verwenden eine Single-Stack-Methode.

Dem Bericht zufolge besteht das Tandem-OLED, das Apple für iPhones testet, jedoch darin, nur für den blauen Subpixel zwei Schichten zu stapeln, während Rot und Grün auf einer einzigen Schicht verbleiben. Diese Methode ist in der Branche offenbar als „vereinfachtes Tandem“ bekannt.

Auch wenn Apple die Display entweder mit LG oder Samsung entwickelt, könnten beide Hersteller bei der Fertigung zum Einsatz kommen. So kann Apple die Produktionskapazität sicherzustellen und die Preiswettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Kurzum: Apple wäre schlicht und einfach flexibler aufgestellt.