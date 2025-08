Apple Intelligence hat dazu geführt, dass Apple seinen digitalen Sprachassistenten Siri optisch angepasst hat. Der reine Funktionsumfang hat sich bis dato nicht geändert. Das große Siri-Upgrade, welches Apple bereits im Juni 2024 angekündigt hatte, musste verschoben werden. Für die Umsetzung ist nun das Jahr 2026 anvisiert. Nun heißt es, dass das Siri-Upgrade größer wird, als man sich das im Unternehmen je vorgestellt hat.

Vor wenigen Tagen fand bei Apple eine interne Mitarbeiterversammlung statt. Mit dieser verdeutlichte Apple Chef Tim Cook, für wie wichtig sein Unternehmen „künstliche Intelligenz“ erachtet. Darüberhinaus teaserte er die „aufregendste Roadmap aller Zeiten“ an.

Während des Meeting kam allerdings nicht nur Tim Cook, sondern auch Apples Softwarechef Craig Federighi zu Wort. Dieser ging ausführlicher auf die Verzögerungen des Siri-Upgrades ein. Federighi erklärte, das Problem sei durch den Versuch entstanden, eine Siri-Version einzuführen, die zwei verschiedene Systeme zusammenführte: eines für die Verarbeitung aktueller Befehle – wie das Einstellen von Timern – und ein anderes, das auf großen Sprachmodellen basiert, der Software hinter generativer KI.

Apples ursprünglicher Plan sah es vor, eine Hybridarchitektur zu entwickeln. Allerdings musst sich das Unternehmen eingestehen, dass man mit diesem Ansatz nicht die notwendige Qualität erreicht. Aktuell arbeitet Apple an einer Siri-Version, die für alle Funktionen auf eine völlig neue Architektur umsteigt. Diese Iteration soll laut im Frühjahr 2026 erscheinen.

Federighi sagte

„Die Arbeit, die wir in diese umfassende Überarbeitung von Siri gesteckt haben, hat uns die gewünschten Ergebnisse gebracht. Dadurch sind wir in der Lage, nicht nur das zu liefern, was wir angekündigt haben, sondern ein viel größeres Upgrade als geplant. Es gibt kein Projekt, das die Leute ernster nehmen.“