Apple TV+ blickt nicht nur auf Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen, sondern hat mittlerweile auch ein paar Original-Podcasts im Portfolio. Am 18. August stößt mit „Unicorn Girl“ ein weitere Podcast hinzu.

Ab 18. August: Apple Original-Podcast „Unicorn Girl“

Apple TV+ hat „Unicorn Girl“ angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen Apple Original Podcast, der die Geschichte der Influencerin und Geschäftsfrau Candace Rivera erzählt, die sich online als „Superfrau“ präsentierte, hinter den Kulissen jedoch eine dunklere Wahrheit verbarg. Die neunteilige Serie wird vom preisgekrönten Journalisten und Moderator Charlie Webster („Scamanda“) moderiert und produziert und startet am 18. August 2025.

Die Podcast-Serie begleitet Rivera, eine Frau, die scheinbar alles hatte und ein „perfektes“ Leben führte. Nach einer schmutzigen Scheidung gründete sie Multimillionen-Dollar-Unternehmen und eine globale Non-Profit-Organisation und bewahrte gleichzeitig ihr makelloses Image gegenüber ihren vielen Online-Freundinnen. Im wahren Leben war Rivera ein Einhorn, doch in einem verrückten Sommer zerplatzte die Illusion. War sie eine Visionärin – oder nur eine Meisterin der Täuschung? Webster untersucht Riveras Aufstieg und Fall und deckt eine verblüffende Geschichte auf, in der nichts so ist, wie es scheint.

Apple TV+ Abonnenten haben ab dem 18. August 2025 Zugriff auf alle neun Folgen von „Unicorn Girl“. Nicht-Abonnenten haben ab dem Stichtag Zugriff auf die ersten beiden Folgen. Die restlichen Episoden werden bis zum Finale am 6. Oktober 2025 wöchentlich veröffentlicht.