Nachdem Apple TV+ vor rund einem Monat den offiziellen Teaser zu „Invasion – Staffel 3“ veröffentlicht hatte, folgt nun der offizielle Trailer. Dieser bietet einen etwas intensiveren Einblick in die Fortsetzung der SciFi-Serie.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Invasion – Staffel 3“

Apple TV+ hat den Trailer zur dritten Staffel von „Invasion“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Science-Fiction-Dramaserie des Oscar-nominierten und zweifachen Emmy-nominierten Produzenten Simon Kinberg und David Weil. Die 10-teilige dritte Staffel startet am 22. August. Anschließend folgt immer freitags bis zum 24. Oktober 2025 eine neue Episode.

„Invasion“ verfolgt eine Alien-Invasion aus verschiedenen Perspektiven rund um den Globus. In der dritten Staffel prallen diese Perspektiven erstmals aufeinander, als die Hauptfiguren der Serie als Team an einer wichtigen Mission arbeiten: der Infiltration des Alien-Mutterschiffs. Die ultimativen Apex-Aliens sind endlich aufgetaucht und breiten ihre tödlichen Tentakel rasch über unseren Planeten aus. Nur wenn alle unsere Helden zusammenarbeiten und all ihre Erfahrung und Expertise einsetzen, können wir unsere Spezies retten. Neue Beziehungen werden geknüpft, alte auf die Probe gestellt und sogar zerstört, denn eine internationale Besetzung muss zu einem Team zusammenwachsen, bevor es zu spät ist.

In der dritten Staffel von „Invasion“ sind die wiederkehrenden Darsteller Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza und Enver Gjokaj zu sehen und es wird die neue Serien-Stammschauspielerin Erika Alexander vorgestellt.